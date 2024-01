Lombardia: Monti (Lega), mozione disturbi alimentazione è superata nei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione sui fondi per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione discussa nella giornata odierna e proposta dall'opposizione "si è dimostrata superata nei fatti, visti gli annunci importanti del Ministro Schillaci e dell'Assessore Bertolaso, che evidenziano un impegno significativo nella lotta contro i disturbi alimentari". È quanto si apprende da una nota del Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega), commentando la mozione in discussione quest'oggi. "E' stata tuttavia l'occasione per ricordare l'impegno degli ultimi anni di Regione Lombardia e del Governo in questa direzione - continua la nota -. Nell'ordine, il Ministro Schillaci ha annunciato che nel prossimo Decreto Milleproroghe verranno stanziati dieci milioni di euro per rifinanziare il Fondo contro i disturbi alimentari, che si aggiunge al finanziamento che arriverà a 200 milioni nel 2025 grazie all'inserimento nei Lea dal luglio scorso. L'Assessore Bertolaso ha invece comunicato che la Regione Lombardia si impegnerà a dare seguito ad una richiesta da me fatta nei giorni scorsi di incrementare le tariffe delle comunità terapeutiche almeno al pari delle altre regioni. Nel corso del 2024 con queste misure regionali raddoppierà l'impegno dei fondi sui disturbi della nutrizione arrivando a circa 6 milioni di euro". "Mi preme sottolineare che proprio la scorsa settimana presso la Commissione Welfare del Consiglio regionale, che ho l'onore di presiedere, si è tenuta un'audizione sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare del Gruppo di Lavoro della Fondazione "The Bridge" di Milano questo per affermare quanto il tema è nell'agenda politica della maggioranza e l'approccio è quello della condivisione e ascolto delle associazioni pazienti. In conclusione – ha dichiarato Monti – è chiaro l'impegno concreto da parte delle istituzioni nel contrastare i disturbi alimentari, mostrando come la mozione presentata dalle opposizioni in Regione è totalmente superata". Il voto del Consiglio regionale ha bocciato la mozione. (Com)