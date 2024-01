Armenia-Azerbaigian: ministro Esteri Mirzoyan, potremo inviare altre mappe campi minati a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan non ha escluso la possibilità trasferire nuove mappe dei campi minati nel Karabakh alle autorità dell’Azerbaigian. Mirzoyan, durante una conferenza stampa, ha osservato che l'Armenia ha già consegnato due volte le mappe dei campi minati all'Azerbaigian. "Abbiamo trasmesso alla parte azerbaigiana le informazioni che erano disponibili. Le autorità armene stanno lavorando in relazione alle richieste per ottenere nuove informazioni su possibili altri campi minati e con un approccio costruttivo e con misure per rafforzare la fiducia. Se saremo in grado di ottenere delle informazioni affidabili, non escludo che potremo consegnare nuovamente le mappe alla parte azerbaigiana”, ha detto Mirzoyan. Secondo il ministro degli Esteri armeno, questo processo dovrà avvenire attraverso la mediazione di partner internazionali. (Rum)