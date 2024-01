Bosnia: premier croato Plenkovic, momento cruciale per attuare modifiche su percorso integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' il momento cruciale per la Bosnia Erzegovina di attuare le modifiche necessarie per procedere verso l'integrazione nell'Unione europea. Lo ha dichiarato il premier croato Andrej Plenkovic nella conferenza stampa congiunta di Sarajevo insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al primo ministro olandese Mark Rutte e all'omologa bosniaca Borjana Kristo. Plenkovic ha sottolineato che "se si perde questo momento, si perde l'anno" a causa delle nuove elezioni per i membri del Parlamento europeo. Il premier croato ha quindi rimarcato che la Croazia "da anni" è a favore dell'integrazione europea del Paese balcanico.(Seb)