Serbia: premier Brnabic a "Politico", elezioni hanno mostrato la volontà dei cittadini (3)

- "Alla fine, l’elettorato ha semplicemente dimostrato una chiara preferenza per piani concreti e risultati comprovati", secondo la premier, perchè "negli ultimi 11 anni sotto l'Sns, la Serbia ha intrapreso una vasta gamma di riforme, sia a livello nazionale che dell’Unione Europea. In termini di riforme legate all’Ue – in particolare quelle riguardanti lo stato di diritto – la Serbia ha approvato emendamenti costituzionali che hanno ridotto drasticamente l’influenza politica nel sistema giudiziario, guadagnandosi il riconoscimento sia dell’Ue che della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. Nel frattempo, "a livello nazionale, la Serbia ha raggiunto la piena stabilità fiscale e macroeconomica, come attestato dal Fondo monetario internazionale. Il Paese ha costruito questo successo migliorando il suo contesto imprenditoriale generale, con conseguente drastica riduzione della disoccupazione e un notevole aumento del salario medio". Continuare a lavorare sull’integrazione europea sarà "una priorità inequivocabile per l’amministrazione entrante", ha aggiunto Brnabic. "La continuazione del dialogo di normalizzazione con il Kosovo sarà al centro dell’attenzione del governo, soprattutto considerando la recente decisione di Belgrado che consente la libera circolazione dei veicoli con targa emessa da Pristina. Il nuovo esecutivo dovrà inoltre concentrarsi sulla diversificazione energetica, basandosi su risultati come l’apertura del gasdotto verso la Bulgaria, e proseguire con riforme vitali dello stato di diritto", compresa un’ulteriore collaborazione con l’Odihr e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). (Beb)