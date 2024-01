Kosovo-Serbia: von Cramon, tentativo di Pristina di dichiarare cattoliche le Chiese ortodosse non può avere successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon ha dichiarato che i tentativi delle autorità di Pristina di dichiarare le Chiese serbo-ortodosse in Kosovo come appartenenti alla Chiesa cattolica "non possono avere successo". "Ci sono tutte le prove necessarie a dimostrare la loro appartenenza alla Chiesa ortodossa serba", ha affermato von Cramon durante la sua visita al monastero medievale serbo-ortodosso di Gracanica, in Kosovo. "Spero e chiedo razionalità che questi dati di fatto non vengano messi in discussione", ha sottolineato la rappresentante europea, ripresa dalla stampa di Belgrado. (Seb)