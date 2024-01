Kosovo: Tahiri (Aak), Vetevendosje non riuscirà a conquistare maggioranza alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje del premier kosovaro Albin Kurti “non riuscirà più ad ottenere” il 50 per cento delle preferenze alle prossime elezioni. Lo ha dichiarato il capogruppo del partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Besnik Tahiri, secondo quanto riporta il quotidiano “Koha Ditore”. "Il 2024 è un anno elettorale. Aak entra in questo anno più preparato che mai e sarà l’asse politico. Mi aspetto che le elezioni si svolgano regolarmente”, ha dichiarato il capogruppo.(Alt)