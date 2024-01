Kosovo-Albania: Osmani riceve ministro Esteri di Tirana, contiamo sul vostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo. Vjosa Osmani. ha ricevuto oggi a Pristina il ministro degli Esteri dell’Albania, Igli Hasani. Lo riporta il quotidiano “Koha Ditore”, sulla base di quanto reso noto dall’ufficio presidenziale kosovaro attraverso un comunicato. Nel corso del colloquio, le due parti hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi alla sicurezza nella regione, concordando sulla necessità di un costante coordinamento interstatale nella politica estera. Osmani ha ricordato che “l’Albania ha aiutato il Kosovo durante i periodi più difficili per il suo popolo, così come nel processo di formazione e costruzione dello Stato”, e ha sottolineato che ancora oggi Pristina “conta sul sostegno” di Tirana, in particolare sulla “scena internazionale”. “Per il Kosovo l’Albania non è solo un partner strategico, ma anche uno Stato con cui ha rapporti fraterni, culturali e nazionali”, ha inoltre evidenziato il capo dello Stato. (Alt)