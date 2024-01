Serbia-Kosovo: Vucic, cancellazione transazioni di pagamento in dinari "mette tutto in discussione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio delle autorità del Kosovo sulla cancellazione delle transazioni di pagamento in dinari con la Serbia centrale "preoccupa e mette in discussione il processo di normalizzazione dei rapporti". Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic. "L'annuncio che riceviamo da Pristina è che sono pronti a prendere in considerazione la cancellazione delle transazioni di pagamento con la Serbia centrale, quindi vietare l'uso del dinaro serbo, e a fare irruzione nei nostri uffici postali della provincia meridionale serba. La cosa non solo ci preoccupa, ma mette in discussione tutti i processi, sia la normalizzazione dei rapporti che il dialogo (con il Kosovo)", ha detto Vucic a margine dell'incontro annuale del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. (Seb)