Serbia-Kosovo: Vucic vede Lajcak, mosse di Pristina mettono in discussione processo normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. "Un dialogo aperto con Lajcak sulla situazione in Kosovo e sulle minacce che la popolazione serba affronta quotidianamente e che mettono a rischio la pace e la stabilità della regione", ha scritto in un post su Instagram il presidente serbo. "Ho ribadito che la Serbia continua a condurre una politica responsabile basata sul dialogo e sul diritto internazionale, ma ho anche avvertito che le mosse di Pristina mettono in discussione tutto ciò che è stato realizzato finora nel processo di normalizzazione delle relazioni", ha aggiunto Vucic. (Seb)