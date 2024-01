Albania-Nord Macedonia: ministro Esteri Hasani incontra omologo Osmani a Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Albania, Igli Hasani, ha incontrato oggi a Skopje l’omologo della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, nell’ambito di un tour regionale che lo ha portato ieri in visita in Kosovo e che lo porterà domani in Montenegro. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, Hasani ha sottolineato che la presidenza dell’Osce nel 2023 da parte di Skopje “è stata senza alcun dubbio impegnativa”. "I risultati della Macedonia del Nord nell'Osce e dell'Albania nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu, e ancora prima nell'Osce, sono i segni più inconfutabili della maturità raggiunta dalla politica estera dei nostri paesi”, ha osservato il ministro albanese. Sia Skopje che Tirana, ha aggiunto Hasani, “hanno dimostrato un impegno straordinario nel cammino verso l’Unione europea”, ottenendo “risultati impressionanti nelle riforme”. "L'ulteriore espansione e approfondimento della nostra cooperazione, con iniziative e idee concrete, è vitale per il futuro della regione in un momento pieno di ambiguità e incertezza come quello che stiamo vivendo", ha poi evidenziato Hasani. Inoltre, secondo il ministro albanese, il Corridoio 8 “rafforzerà il ruolo strategico dei due Paesi”. “Si tratta di uno dei maggiori progetti a cui stiamo lavorando, insieme all’Italia e alla Bulgaria, ma anche con il sostegno altri partner”, ha spiegato il ministro albanese. (Alt)