Serbia-Kosovo: serbi kosovari raccolgono firme contro sindaci di Zvecan e Zubin Potok

- A Zvecan e Zubin Potok, nel nord del Kosovo, è iniziata la raccolta delle firme per la destituzione dei rispettivi sindaci. La petizione è organizzata dagli abitanti dell’area a maggioranza serba, contro i due sindaci di etnia albanese che erano stati eletti nell’ultima tornata amministrativa, caratterizzata da un’affluenza di poco più del tre per cento. Le elezioni si sono svolte nell’aprile 2023 su decisione della presidente kosovara Vjosa Osmani, nonostante l’annuncio di un boicottaggio da parte dei rappresentanti della popolazione serba che accusavano Pristina di non rispettare gli accordi presi con Belgrado. Ai risultati elettorali erano seguiti dei disordini che avevano portato anche a scontri tra la popolazione serba e i membri della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), dislocata nell’area per sorvegliare l’andamento delle manifestazioni e garantire la sicurezza. Secondo la normativa vigente, per indire un referendum sulla destituzione di un sindaco è necessario raccogliere firme pari al 20 per cento del totale dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. (segue) (Alt)