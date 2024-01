Albania: Partito democratico all'opposizione annuncia proposta per aiuti militari al Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico albanese guidato da Lulzim Basha presenterà lunedì 22 Gennaio in Parlamento un emendamento alla legge di bilancio con l'obiettivo di concedere degli aiuti al Kosovo per il rafforzamento delle sue capacità di difesa. Secondo quanto riferiscono i media di Tirana, la proposta prevede aiuti per un valore complessivo di 50 milioni di euro. "Con questa decisione la Repubblica d'Albania mostrerebbe una nuova consapevolezza riguardo alla situazione nei Balcani e alle minacce che gli sviluppi di tale situazione rappresentano per la pace e la sicurezza", ha dichiarato Basha. (Alt)