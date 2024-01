Francia-Italia: Premio Paganini torna all'ambasciata a Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Applaudire il Premio Paganini a Parigi è sicuramente un motivo di grande orgoglio per tutta la città di Genova – ha commentato il sindaco Marco Bucci – Questa sera abbiamo nominato i nuovi Paganini ambassadors attraverso un evento che si è rivelato un grande successo. È il preludio della grande esibizione di Simon Zhu al museo del Louvre, uno spettacolo per celebrare la storica amicizia tra Parigi e Genova nel nome del più grande violinista di tutti i tempi, Niccolò Paganini, nell'anno in cui ricorre il 70ma della prima edizione del concorso. Il Premio Paganini si dimostra una manifestazione sempre più internazionale e apprezzata, un grande risultato per la nostra città”. (segue) (Com)