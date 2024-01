Francia-Italia: Premio Paganini torna all'ambasciata a Parigi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa, la quale segna un altro inedito traguardo del nostro ambizioso programma di rinnovamento e rilancio del Premio e sono lieto che Simon Zhu apra, in una cornice tanto prestigiosa, il programma delle sue esibizioni internazionali. Sarà possibile a tutti ascoltare il concerto: il nostro accordo prevede che venga trasmesso da Radio Classique sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.00. L'ampia visibilità del progetto è garantita anche dalla newsletter che la Société des Amis du Louvre diffonde tra i suoi associati in tutto il mondo. Un sentito ringraziamento desidero rivolgere al Museo del Louvre e agli Amis, ma anche all'ambasciata d'Italia che torna ad ospitare un nostro importante momento, quale la presentazione e la cerimonia per i nuovi Paganini ambassador" ha dichiarato il presidente Panebianco, componente del "Comitato d'onore" del concerto insieme al Sindaco Marco Bucci, Renzo Piano, Emanuela D'Alessandro, Ambasciatrice d'Italia in Francia, Amyn Aga Khan, Martine Orsini, Francesco Micheli, Salvatore Accardo e Sylvain Bellenger. (Com)