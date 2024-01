Municipio Roma IV: Rosati (M5s), aree ludiche abbandonate, sicurezza bimbi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aree ludiche del territorio del Municipio IV di Roma "versano in condizioni a dir poco pietose, con conseguenti rischi per l'incolumità dei bimbi che hanno il sacrosanto diritto di giocarci senza correre alcun pericolo". È quanto sostiene in una nota il consigliere del M5s al Municipio Roma IV, Stefano Rosati. "Il Municipio IV, a causa della pessima gestione del presidente Massimiliano Umberti, sta diventando sempre di più non a misura di bambini. Dopo oltre 2 anni di malsana gestione a firma Pd, capace soltanto di produrre slogan e propaganda senza raggiungere alcun risultato concreto. Basta farsi un giro per accorgersi che alcune aree sono ancora completamente chiuse, come quella di via Achille Tedeschi, dove i lavori non sono mai iniziati nonostante il cartello esterno riporti la data di fine lavori al 31 dicembre 2023, mentre in altre aree, a dispetto dei lavori appena terminati, non sia in alcun modo garantita la sicurezza e l'incolumità dei bambini. E' il caso degli spazi gioco di Piazza Santa Maria Consolatrice di Casal Bertone, dove la pavimentazione antitrauma si sta già staccando, la recinzione andrebbe sostituita in quanto pericolante e il cancelletto di ingresso non è fissato a regola d'arte con il rischio che qualunque bambino possa farsi male. Negli spazi gioco della Piazza Aldo Bozzi di San Basilio, poi, unica area gioco della zona, la pavimentazione antitrauma appena installata non garantisce la sicurezza poichè sollevata in più punti, la staccionata completamente divelta non è stata ripristinata, il marciapiede adiacente all'area risulta totalmente distrutto".(Rer)