Educazione: L. Fontana, è strumento primario per crescita persone

- L’educazione è "uno strumento primario per la crescita e per la realizzazione delle persone, favorisce la promozione e l’emancipazione sociale dell’individuo. Al tempo stesso, essa è un pilastro fondamentale per lo sviluppo civile ed economico delle nostre comunità intorno ai valori ed ai principi della Costituzione". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della presentazione del Rapporto 2023 dell'associazione Italiadecide, "La conoscenza nel tempo della complessità - Educazione e formazione nelle democrazie del XXI secolo", presso l’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio. All'iniziativa è presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La funzione del sistema educativo non si può, infatti, limitare alla sola diffusione del sapere o alla preparazione al mercato del lavoro, ma deve anche formare cittadini consapevoli e responsabili - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. E’ necessario un rinnovato e costante impegno per fare in modo che l’educazione continui ad essere la chiave per rafforzare sempre di più la democrazia. Tutti dovrebbero essere messi in condizione di poter usufruire di strutture educative adeguate. Ma purtroppo sappiamo che non è così. Oggi, anche nel nostro Paese, chi vive in contesti di povertà o di arretratezza sociale ha difficoltà ad accedere a un’offerta formativa adeguata. È preciso compito delle istituzioni, come prevede la Costituzione, rimuovere le profonde disuguaglianze che penalizzano molti giovani, relegandoli così ai margini della comunità. Penso soprattutto ai minori e ai fattori che incidono negativamente sulla loro crescita. Tutto ciò è inaccettabile, perché la povertà educativa indebolisce fortemente lo sviluppo e le prospettive delle nuove generazioni". Fontana ha concluso: "Una adeguata educazione va garantita non solo alle giovani generazioni, ma anche a quanti rischiano di rimanere indietro. Da qui la necessità di assicurare a tutti una formazione permanente, che consenta loro di accrescere e aggiornare le proprie conoscenze e competenze lungo tutto l'arco della vita. Auspico dunque che la politica investa con coraggio e determinazione sull’educazione e sulla formazione umana, culturale e civile dei giovani". (Rin)