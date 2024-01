Marche: Regione, parte bando per favorire investimenti imprese, stanziati i primi 20 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre il 29 gennaio il bando per le imprese che riassume il lavoro fatto dalla Regione Marche per l’avvio della piattaforma Credito futuro Marche, dedicata all'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese marchigiane per cui la Regione Marche ha stanziato 20 milioni di euro. Lo comunica la Regione in una nota. "La scelta della Regione – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini - è quella di agevolare ogni tipologia di impresa marchigiana. In particolar modo, le piccole imprese, gli artigiani e i lavoratori autonomi che si trovano spesso in difficoltà nell’accesso al credito bancario per la propria attività”. Con questo spirito nasce la nuova misura Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito. La somma inziale di 20 milioni di euro verrà implementata fino ai 90 milioni previsti da budget, in base alle risposte e alle necessità delle aziende. La piattaforma Credito futuro Marche è gestita da un raggruppamento composto da Unico Confidi, Artigiancassa e Confidicoop Marche, con il coordinamento di Paolo Mariani, direttore generale di Unico che afferma: "Nasciamo con un solo obiettivo: sostenere attivamente le imprese marchigiane all’accesso al credito". Il fondo è finanziato con risorse del fondo europeo di Sviluppo regionale Marche. Stando all’ultimo rapporto del centro studi di Unimpresa, nel 2023 si è registrata una stretta creditizia da 55 miliardi di euro, con una riduzione che supera il 4 per cento, che diventa il 7 per cento riferito al solo mondo imprenditoriale. Sono diminuiti sia i finanziamenti a breve termine (fino a un anno di durata), passati da 151,2 miliardi a 136,7 miliardi in calo di 14,4 miliardi (-9,54 per cento), sia quelli di lungo periodo (con scadenza superiori a cinque anni) che calano dell’8,33 per cento, sia il credito più comune, quello a cinque anni, che scende poco meno del 2 per cento. (segue) (Rin)