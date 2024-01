Marche: Regione, parte bando per favorire investimenti imprese, stanziati i primi 20 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questo il Ministero per il Made in Italy ha dato indicazioni chiare che mirano a rafforzare il ruolo dei Confidi. E il nuovo piano della Regione Marche ne è una rappresentazione pratica. “Questo fondo è un primo strumento che abbiamo pensato - dice l’assessore al Bilancio, Goffredo Brandoni -. La scelta del plafond iniziale è proprio legata alla volontà di testarne l’efficacia, dopo averlo già condiviso con il sistema imprenditoriale. Non si può sbagliare in questo periodo, il supporto deve essere concreto e mirato”. Il contributo minimo finanziabile è di 15 mila euro, il massimo di 200 mila. “Abbatteremo i costi degli interessi e della garanzia – aggiunge l’assessore Antonini - fino a 15 mila euro, sul finanziamento”. “In questo modo - ribadisce - rispondiamo a una delle principali richieste delle imprese. Sappiamo tutti quanto gli alti tassi di interesse complichino la vita a chi fa economia, aziende spesso che si trovano in difficoltà nella liquidità ma non nella progettualità. Grazie al valore moltiplicatore dell’operazione, siamo certi che porteremo crescita”. Il finanziamento ha una durata fino a otto anni, proprio per far sì che sia un supporto e non un’ulteriore preoccupazione; inoltre esso permette una riduzione del Tan fino al 4 per cento. “Il target è molto ampio – continua Antonini - ma un focus con corrispondente premialità nel contributo è dedicato all’imprenditoria femminile, alle aziende delle aree interne, dei borghi storici e delle zone terremotate o colpite da alluvione, alle start up e alle ditte individuali che hanno però intenzione di investire”. Il bando agevola l’accesso al credito anche ai lavoratori autonomi. “Come Svem – dichiara infine il presidente della società sviluppo Europa Marche, Andrea Santori – siamo a disposizione per aiutare le imprese a non perdere l’occasione. Verificheremo progetti e procedure, perché vogliamo che ogni euro che l’Europa ci mette a disposizione arrivi dove serve”. (Rin)