Taiwan: ministero Esteri, Tuvalu non romperà relazioni diplomatiche con Taipei

- Il governo di Tuvalu ha chiarito che non intende rompere le relazioni diplomatiche con Taiwan, prendendo le distanze dalle dichiarazioni precedentemente rilasciate dal suo ambasciatore a Taipei, Bikenibeu Paeniu. Lo ha fatto sapere il vicedirettore degli Affari dell'Asia orientale e del Pacifico del ministero degli Esteri taiwanese, Eric Chen, dopo un confronto tra il dicastero e l'amministrazione del Paese insulare. In un articolo apparso sulla rivista "The Weekend Australian" il 19 gennaio, Paeniu ha affermato, sulla base di fonti riservate, che il governo di Tuvalu avrebbe potuto trasferire il riconoscimento diplomatico da Taiwan alla Cina dopo le elezioni generali del 26 gennaio prossimo. Il tutto dopo una decisione analoga presa dall'Isola di Nauru il 16 gennaio, a soli tre giorni dalla vittoria del candidato democratico Lai Ching-te alle elezioni presidenziali disputate a Taiwan. La rottura dei legami ufficiali ha lasciato l'isola con soli 12 alleati diplomatici in tutto il mondo: Città del Vaticano, Isole Marshall, Tuvalu, Eswatini, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, St. Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine. (Res)