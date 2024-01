Imprese: Inwit ottiene certificazione per parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit, primo Tower operator italiano, ha ottenuto per la prima volta la certificazione per la parità di genere, la UNI/PdR 125:2022. La certificazione - si legge in una nota - misura il livello di maturità raggiunto dall'organizzazione e del suo progressivo avanzamento verso un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo, che incorpori la parità di genere nel dna delle organizzazioni. L'inclusività e la parità di genere dell'organizzazione sono state accertate attraverso la valutazione di sei ambiti specifici: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Inwit ha avviato un percorso sostenibile fin dalla nascita della "nuova Inwit" a fine marzo 2020 e ha sempre prestato particolare attenzione alle tematiche sociali. Nel 2023 ha implementato un Sistema di Gestione della Parità di Genere conforme a quanto richiesto dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022, e ha adottato misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità/paternità. (segue) (Rin)