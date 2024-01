Imprese: Inwit ottiene certificazione per parità di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La certificazione UNI/PdR 125:2022 è stata rilasciata da Bureau Veritas, leader mondiale nei servizi di certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. "La certificazione ottenuta è il risultato di un percorso avviato da alcuni anni e sottolinea l'efficacia dell'approccio adottato, oltre ad attestare quanto la parità di genere sia nella nostra cultura e parte integrante del DNA della nostra organizzazione – ha dichiarato Donatella Colantoni, Human Resources & Organization Director ·di Inwit-. Crediamo nelle potenzialità di ogni singola persona in azienda e abbiamo sempre cercato di integrare i talenti e le differenze di ogni tipo, sicuri che solo così si possa davvero creare valore per l'intera organizzazione". La Certificazione della Parità di Genere segue altri riconoscimenti ottenuti da Inwit con riferimento alle tematiche di inclusione. Tra questi, nel 2022, l'inserimento nel Bloomberg Gender-Equality Index (Gei), indice che valuta l'impegno per la parità di genere tra le maggiori società quotate a livello globale e, a giugno 2023, la conferma nell'indice FTSE4Good, classifica globale delle imprese basata sulle pratiche ambientali, sociali e di governance. (Rin)