Malesia: ministro Esteri all’Onu per ribadire posizione su questione palestinese

- Il ministro degli Esteri della Malesia, Mohamad Hasan, parteciperà oggi a New York al dibattito ministeriale aperto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente e la questione palestinese. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri malesiano. Il rappresentante di Kuala Lumpur, si legge nella nota, chiederà un cessate il fuoco immediato e ribadirà l’opposizione al ricollocamento forzato dei palestinesi e l’appello per l’assistenza umanitaria urgente a Gaza. Inoltre, chiederà che Israele risponda delle “palesi violazioni del diritto internazionale” e sosterrà la soluzione dei due Stati. Il ministro ha in programma anche un incontro col segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. La Malesia ha invitato le Nazioni Unite a riconoscere la Palestina come Stato membro a pieno titolo. Inoltre, è coinvolta in un’azione legale internazionale sulla questione palestinese alla Corte internazionale di giustizia (Cig) e rilascerà una dichiarazione al tribunale dell’Aia il 22 febbraio. Infine, sostiene la richiesta presentata dal Sudafrica alla stessa Corte di processore Israele per genocidio e sta valutando se unirsi alla causa.(Fim)