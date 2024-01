Malesia: scandalo 1Mdb, governo valuta azioni legali contro banche internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johari non ha menzionato banche in particolare, ma ha ribadito che Kuala Lumpur non ritiene di aver raggiunto un "accordo equo e adeguato" con Goldman Sachs per appianare la disputa: un riferimento all'accordo tra il governo e la banca d'investimento statunitense che prevedeva il pagamento di 2,5 miliardi di dollari in contanti e la fornitura di una garanzia di recupero di 1,4 miliardi al Paese dell'Asia sudorientale. Nell'ottobre dell'anno scorso, Goldman Sachs ha presentato un reclamo presso la London Court of International Arbitration contro il governo malesiano "per violazione degli obblighi di appropriata valutazione degli asset contro la garanzia fornita da Goldman Sachs nel nostro accordo transattivo e per recuperare altri asset". Il governo malese ha presentato la sua risposta l'8 novembre, e le due parti stanno negoziando una tabella di marcia procedurale per l'arbitrato. (segue) (Fim)