Malesia: scandalo 1Mdb, governo valuta azioni legali contro banche internazionali (3)

- L'accordo transattivo è stato firmato l'18 agosto 2020. La garanzia di recupero degli asset di 1,4 miliardi di dollari doveva essere onorata dalla banca entro cinque anni, ma Kuala Lumpur afferma che la banca non abbia versato 500 milioni di dollari entro i termini previsti. "1Mdb ha pagato commissioni di consulenza straordinariamente alte di 606 milioni di dollari a Goldman Sachs per la consulenza sull'emissione dei tre bond per un totale di 6,5 miliardi di dollari", ha detto Johari. La Malesia ha subito le maggiori ripercussioni dallo scandalo, dovendo pagare 6,5 miliardi di dollari di capitale e interessi pari a circa 3,2 miliardi di dollari nel corso di 10 anni, ha aggiunto il funzionario. (Fim)