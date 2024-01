Decreto Energia: Bonelli (Avs), blitz su inceneritori in Sicilia, a Schifani garantita immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento presentato dalla maggioranza al dl Energia, che sarà votato oggi in Commissione congiunta Ambiente e Attività Produttive, che nomina il presidente della Regione Sicilia Schifani Commissario straordinario per i rifiuti nella sua regione "è assolutamente irricevibile ed è un blitz contro la raccolta differenziata e a favore inceneritori in Sicilia in deroga ad ogni legge". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Innanzitutto perché autorizzando la realizzazione di nuovi inceneritori - spiega - si va esattamente in direzione opposta alla direttiva europea sulla economia circolare che impone la riduzione, il recupero e il riciclo dei rifiuti come direzione strategica delle politiche sui rifiuti. Ma c'è anche la questione delle assunzioni senza concorso e senza nessun controllo pubblico. E appare scandaloso, come nel caso del Commissariamento di Roma, che anche in questo caso si garantisca al commissario una immunità da responsabilità civile e danno erariale e gli si riconosca la possibilità di tenere una contabilità speciale che non può essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti". "Si nomina commissario proprio Schifani - conclude Bonelli - che non è stato in grado finora di realizzare un piano rifiuti in Sicilia. Infine, ancora una volta attraverso la decretazione di urgenza, si inseriscono nel corso dell'esame e della conversione in legge, norme assolutamente estranee al contenuto del decreto stesso. Per questo presenteremo, prima dell'esame in Senato, una pregiudiziale di incostituzionalità".(Rin)