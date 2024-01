Sanità: Regione Lazio, a Frosinone parte il corso di informatica per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte un progetto pilota promosso dalla Asl di Frosinone, che si propone di offrire corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica per i cittadini over 70 anni affiliati ai centri anziani della città capoluogo. Silverphone, questo è il nome dell’iniziativa, mira a favorire l'inclusione digitale e a consentire agli anziani di acquisire competenze nell'uso del computer e delle nuove tecnologie. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. I corsi, organizzati in collaborazione con i centri anziani, si terranno in ambienti dedicati e individuati dai medesimi centri. La durata del corso gratuito sarà di circa due ore a settimana, distribuite preferibilmente nei giorni pomeridiani dal martedì al giovedì. Ogni gruppo sarà composto da 20-25 partecipanti, garantendo così un rapporto didattico ottimale con un tutor ogni 3 anziani. (segue) (Rer)