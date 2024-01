Sanità: Regione Lazio, a Frosinone parte il corso di informatica per anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corsi saranno tenuti dagli informatici della Asl Frosinone, coordinati dall'ingegner Cataldo Loiodice, esperti nelle tecnologie informatiche e telematiche. Il programma didattico si focalizzerà sull'apprendimento delle basi del computer, dalla sua accensione alla navigazione in Internet, dall'uso della posta elettronica ai social network. Saranno affrontati anche argomenti come l'utilizzo del telefonino, l'attivazione dello Spid e l'accesso al proprio fascicolo sanitario. La presentazione delle periferiche collegate al computer, come fotocamere e scanner, fornirà un'occasione per familiarizzare con le nuove tecnologie della comunicazione. (segue) (Rer)