Sanità: Regione Lazio, a Frosinone parte il corso di informatica per anziani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la fornitura degli strumenti, la Asl di Frosinone si impegna a fornire uno o due computer portatili in base al numero di partecipanti aderenti al progetto. Questa dotazione strumentale consentirà agli anziani di mettere in pratica quanto appreso durante il corso. Gli incontri avranno luogo a cadenza settimanale nei giorni di martedì, mercoledì o giovedì pomeriggio. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato Silverphone, confermando il completamento del percorso di alfabetizzazione digitale. L'avvio del progetto è previsto già dalla prima settimana di febbraio, e in caso di successo e gradimento, potrebbe essere esteso anche nei comuni limitrofi come Sora, Alatri, Cassino, con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di anziani interessati. Il progetto pilota Silverphone si inserisce nell'ottica di "Insieme si può", promuovendo l'inclusione digitale e l'apprendimento continuo per gli anziani. (Rer)