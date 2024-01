Violenza donne: Centro pari opportunità Umbria condanna esternazioni di Bandecchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole e i toni utilizzati nel dibattito del Consiglio comunale di Terni "non corrispondono alla cultura della collettività Umbra tutta, laddove negli anni – con un costante lavoro di rete - sono state portate avanti campagne di sensibilizzazione, convegni, formazione, istituzioni di numeri di telefono di pronto intervento e aiuto, case rifugio, centri antiviolenza: tutte azioni mirate a ridurre il fenomeno della violenza di genere intesa in tutte le sue forme (stalking, violenza sessuale, violenza psicologica, abusi, mobbing, e abusi sui posti di lavoro)". Lo ha affermato la presidente del Centro per le pari opportunità (Cpo) della Regione Umbria, Caterina Grechi, intervenendo a nome del Cpo. "In particolare – ha aggiunto - occorre ribadire un concetto cruciale: la violenza sulle donne nasce e cresce su radici culturali e sociali precise, sulla pervasiva persistenza di stereotipi di genere che vanno prima di tutto riconosciuti per poi essere eradicati; stereotipi che serpeggiano nel nostro senso comune, nel nostro linguaggio e nelle nuove forme di comunicazione. In questo senso – ha concluso - le recenti considerazioni del primo cittadino di Terni rappresentano - nella forma e nella sostanza - un luminoso esempio di ciò che si auspica possa cadere in disuso nei costumi, nella sensibilità e nel linguaggio – tanto più quello all’interno delle istituzioni". (Rin)