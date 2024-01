Medio Oriente: Mantovano, occasione per far emergere antisemitismo in modo violento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data del 27 gennaio non può prescindere da un’altra data nel quale si è consumato un evento tragico: il 7 ottobre. Gli eventi in Medio Oriente “sono stati l’occasione per far emergere un antisemitismo che esiste e si sta manifestando in modo violento”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. “Il governo ritiene che quanto accade in Medio Oriente, in particolare la reazione del governo di Tel Aviv, rappresenta solo l’occasione strumentale per far emergere un antisemitismo che già c’era”, ha aggiunto. (Rin)