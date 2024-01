Roma: Fd'I Municipio III, ancora baraccopoli nel quartiere Sacco Pastore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora baraccopoli nel quartiere Sacco Pastore a Roma. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo. "Questa mattina siamo tornati nel quartiere Sacco Pastore Espero con Polizia di Stato, Polizia locale del terzo gruppo Nomentano, Atac, Ama, presidente e assessore ai rifiuti del Municipio III e Retake per cercare ancora una volta di risolvere una situazione divenuta insostenibile - spiega Bartolomeo -. Le decine di insediamenti abusivi continuano ad evidenziare sia problematiche di vivibilità legate al quartiere e ai suoi residenti, basti pensare che i fumi tossici arrivano anche in secondo municipio, sia problemi di sicurezza legati alla presenza della stazione ferroviaria e dei numerosi treni che ogni giorni vi transitano. Chiediamo uno sgombero tempestivo per tornare ad una situazione di legalità ma soprattutto di sicurezza nel quartiere", conclude. (Com)