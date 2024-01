Olocausto: Mantovano, combattere antisemitismo non riguarda solo ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare la Shoah e combattere l’antisemitismo non è qualcosa che riguarda solo gli ebrei. “L’odio che ha matrice religiosa e razziale non si manifesta mai contro una singola espressione di fede”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mantovano ha sottolineato la necessità di “celebrare questa giornata non sottovoce, per tenere vivo il ricordo della Shoah”. (Rin)