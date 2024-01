Sardegna: morte di Gigi Riva, il cordoglio del presidente della Regione e del sindaco di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande il cordoglio del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per la scomparsa di Gigi Riva: "In questo momento sento un dolore profondo. Non riesco a trattenere le lacrime, faccio fatica a esprimere pensieri e parole. Gigi Riva è stato un esempio, un modo di essere, un punto di riferimento. Un uomo vero, unico e inimitabile. Alla famiglia va l'abbraccio infinito di Cagliari e della nostra Isola. Addio Rombo di tuono e grazie di cuore per tutto. Sarà indetto il lutto cittadino per stringerci tutti intorno alla nostra leggenda, ai figli Nicola e Mauro, alle nipoti e a tutta la sua famiglia". Dolore per la scomparsa di Riva è stato espresso anche dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas: "Con profonda commozione, mi unisco al cordoglio di tutti i sardi, dell’Italia e del mondo intero per la perdita di un grande campione dello sport e della vita - scrive Solinas - La Sardegna perde una sua grande bandiera, un uomo che ha profondamente amato la nostra terra, sacrificando nel nome di questo grande amore tante legittime aspirazioni personali. Era sardo tra i sardi, orgoglio della nostra Isola. A Gigi Riva, a nome di tutti i Sardi, dico un grande, immenso e imperituro grazie" (Rsc)