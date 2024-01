Disabilità: Locatelli, dare risposta cornice normativa al caregiver familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo dare una risposta urgente di cornice normativa al caregiver familiare, in particolare convivente, ma dobbiamo anche continuare a lavorare per garantire i servizi e la sburocratizzazione delle procedure, perché spesso sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie c’è un carico di lavoro determinato dal doversi rivolgere a vari uffici per ottenere misure e certificati". Lo ha affermato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nell’Aula della Camera, rispondendo ad una interrogazione del Partito democratico. "Soprattutto, dobbiamo continuare a lavorare per superare la logica delle prestazioni frammentate e fare in modo che davvero ci sia una presa in carico unica della persona", ha concluso l’esponente dell’esecutivo.(Rin)