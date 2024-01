Pa: Zangrillo, renderla attrattiva per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Pubblica amministrazione "abbiamo bisogno di un'organizzazione moderna, in grado di essere in contatto con mondo in cui viviamo e attrattiva per le nuove generazioni". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai microfoni di Rtl 102.5. "I nostri giovani chiedono stabilità ma anche un posto di lavoro che consente loro di imparare, di crescere ed essere premiati", ha aggiunto. Per questo bisogna "rendere più semplice accesso alla Pa" e per questo "abbiamo già digitalizzato le procedure concorsuali", ha concluso.(Rin)