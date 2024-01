Lombardia: Corbetta (Lega), dopo fischi a Riva prossima Supercoppa si giochi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio è “che l'anno prossimo la Supercoppa sia giocata in Italia”. Lo ha affermato Alessandro Corbetta, capogruppo Lega in Regione Lombardia che, in apertura della seduta consiliare, ha invitato l’aula a ricordare Gigi Riva, leggendario attaccante del Cagliari e della Nazionale, venuto a mancare nella giornata di ieri, all’età di 79 anni. Ieri sera è stata “una vergogna nell'intervallo della Supercoppa Napoli Inter con i fischi dal pubblico di Riad, questo ci deve far ricordare che vanno bene i soldi nel calcio moderno e giocare la finale di Supercoppa in stadi stranieri, però forse non va così bene quando queste partite vanno a infangare la memoria di un grande lombardo e italiano come Gigi Riva”, ha concluso Corbetta. (Rem)