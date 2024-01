Francia: multa da 32 milioni ad Amazon per controllo eccessivo sui dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon France Logistique, controllata francese del gruppo Amazon, è stata condannata al pagamento di 32 milioni di euro per aver sorvegliato i suoi dipendenti con un sistema "eccessivamente intrusivo". Lo ha annunciato con un comunicato la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (Cnil). "Siamo in profondo disaccordo con le conclusioni della Cnil", ha reagito l'azienda. La sanzione, che rappresenta circa il 3 per cento dei ricavi della società in Francia, è stata decisa sulla base del Regolamento generale della protezione dei dati (Rgpd). (Frp)