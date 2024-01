Germania: ministro Trasporti Wissing critica sciopero macchinisti, sindacati non vogliono negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing ha criticato lo sciopero dei macchinisti ferroviari che ha preso il via oggi in Germania senza tentare di organizzare, nel mentre, dei negoziati. Secondo Wissing si tratta di una "imposizione" a tutti i viaggiatori che utilizzano abitualmente il treno in Germania. Interpellato dall’emittente televisiva "Welt", il ministro ha detto: "Questo sciopero è distruttivo perché non ci sono negoziati paralleli". I sindacati si rifiutano di sedere al tavolo delle trattative e "semplicemente scioperano", ha proseguito Wissing. "Non si può stare seduti in un conflitto come questo, bisogna risolverlo e alla fine abbiamo bisogno di un compromesso, e questo può avvenire solo se si negozia", ha aggiunto il ministro dei Trasporti tedesco. Per Wissing, l’azione sindacale in atto è "un'imposizione nei confronti dei viaggiatori”.(Geb)