Germania-Usa: "Bild", Scholz spera in una vittoria di Trump

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, spera "in segreto" in una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti a novembre prossimo. È quanto affermano fonti nella Cancelleria di Berlino, secondo il quotidiano "Bild". Il calcolo sarebbe che, "tanto peggio va con Trump, tanto più importante è avere un cancelliere esperto". La "speranza" è la conferma di Scholz alla guida dell'esecutivo federale dopo le elezioni del Bundestag nel 2025. Secondo il politologo Werner Patzelt, il cancelliere trarrebbe vantaggio da una vittoria di Trump alle presidenziali negli Usa, potendo dipingere il possibile prossimo titolare della Casa Bianca come un "nemico" date le sue posizioni isolazioniste. In questo scenario, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) potrebbe presentarsi come "il salvatore dell'Europa", la "posizione migliore" sia per le elezioni europee di giugno prossimo sia per quelle in programma in Germania nel 2025. (segue) (Geb)