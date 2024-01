Germania-Usa: "Bild", Scholz spera in una vittoria di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia,Wolfgang Ischinger, ambasciatore di Germania a Washington dal 2001 al 2006 e a Londra da allora al 2008, mette in guardia da simili previsioni. Per il diplomatico a riposo, la linea di condotta di Trump nei confronti della Nato e dell'Ucraina non è ancora certa. Direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc) dal 2008 al 2022, Ischinger ha evidenziato: "Sconsiglio vivamente di cadere in uno stato di shock come un coniglio davanti a un serpente fino al momento delle elezioni di novembre in merito alla possibilità che gli Stati Uniti riducano il loro sostegno all'Ucraina con una presidenza Trump". Per l'ex ambasciatore, infine, si deve ricordare che non sono stati i presidenti degli Usa Barack Obama e Joe Biden "i primi a inviare armi letali all'Ucraina, ma Donald Trump". (Geb)