Tunisia-Cina: al via a Monastir la Settimana culturale del turismo

- L'Associazione sino-nordafricana per l'innovazione nell'istruzione, in occasione del 60esimo anniversario delle relazioni tra Cina e Tunisia, ha lanciato ieri sera, a Monastir, le attività della terza edizione della Settimana culturale del turismo tunisino-cinese, che si concluderà il 30 gennaio 2024. Secondo l'agenzia "Tap", il governatore di Monastir, Munther Ben Sik Ali, ha sottolineato l'amicizia di lunga data tra i due Paesi, che riflette la profondità storica delle civiltà, aggiungendo che la recente visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Tunisi ha avuto un significato importante, e auspicando ulteriore sostegno e sviluppo della cooperazione in vari settori. Il governatore ha presentato alla delegazione cinese i mega progetti in cui si potrebbe investire dal polo tecnologico tessile, a quello sanitario, nonché le opportunità di cooperazione con le istituzioni scientifiche e universitarie della regione, lo sviluppo di idee per la creazione di progetti economici e di investimento. Da parte sua, il rettore dell'università di Monastir, Hadi Belhadj Saleh, ha affermato che questa settimana sarà un'occasione di riavvicinamento, con accordi da concludere successivamente con università cinesi, riferendosi all'esperienza dell'insegnamento della lingua cinese a distanza, che è stato lanciato durante l'attuale anno universitario a livello dell'Istituto superiore per l'insegnamento delle lingue applicate. Il programma di questa terza sessione dell'evento prevede la visita alle istituzioni universitarie di Monastir, alle associazioni per persone con bisogni speciali, all'ambiente, alle belle arti e allo sport della regione, al Palazzo delle scienze di Monastir, al villaggio artigianale di Mahdia, il Museo archeologico di El Jem e la città di Kairouan. Gli studenti riceveranno una formazione nel campo della cucina tunisina e sarà per loro l'occasione di conoscere il patrimonio gastronomico tunisino con una serata culturale presso la scuola turistica di Monastir. (Tut)