Veneto: Università di Padova lancia appello a decisori pubblici per contrastare cambiamenti climatici

- Il Centro studi interdipartimentale di economia e tecnica dell'energia dell'Università di Padova ha lanciato un appello a tutti i decisori pubblici perché assicurino fondi per la ricerca che ha come scopo quello di contrastare i cambiamenti climatici. L'invito, come riporta una nota dell'ateneo patavino, "a sottoscrivere questo appello va ora a docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Padova che, alla luce dall'attività di ricerca che si svolge nell'Ateneo, sono profondamente preoccupati con riferimento ai dati che emergono sul riscaldamento globale del pianeta in atto". "Quando – ha dichiarato il prof Paolo Mattavelli, direttore del Centro studi interdipartimentale di economia e tecnica dell'energia dell'Università di Padova - nell'ambito del Consiglio direttivo del Centro studi Giorgio Levi Cases abbiamo discusso l'opportunità di lanciare la proposta ai nostri colleghi di Ateneo per sottoscrivere l'appello all'azione in contrasto al cambiamento climatico, la risposta è stata subito entusiasta. In poche ore abbiamo avuto la firma praticamente di tutti. Il tema dell'accumulo di gas climalteranti in atmosfera e dei suoi effetti sul clima e sull'economia è un denominatore che sempre più accomuna l'attività di ricerca di tutti noi che ci occupiamo di temi energetici. Ma l'urgenza che percepiamo nel mondo della ricerca non è altrettanto sentita dai decisori pubblici. Per questo abbiamo lanciato questo appello, per riavvicinare gli obiettivi della ricerca con quelli dell'azione amministrativa. La transizione energetica può essere il volano più efficace di rilancio della nostra economia, se interpretata in modo propositivo, con mercati che si stanno aprendo di grande interesse per le imprese italiane. Non agire ora significa dunque lasciare ad altri queste opportunità. Mi auguro che questo nostro grido d'allarme, che è il grido di tutta la scienza mondiale tramite l'Ipcc, il Panel Intergovernativo sui cambiamenti climatici, trovi altrettanto forte adesione presso tutti i colleghi di ateneo". (segue) (Rev)