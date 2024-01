Veneto: Università di Padova lancia appello a decisori pubblici per contrastare cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ateneo di Padova ha messo in atto un significativo impegno per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti", ha poi spiegato la professoressa Francesca da Porto, prorettrice alla sostenibilità dell'Università di Padova. La riqualificazione e l'efficientamento di fabbricati e di impianti obsoleti, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione nell'uso di combustibili fossili, il miglioramento organizzativo e logistico, hanno già consentito di ridurre del 30 per cento le emissioni dell'ateneo rispetto alla baseline (2018), circa il 40 per cento di riduzione pro-capite sulla popolazione studentesca. Un impatto significativo se pensiamo che l'Università da sola produce circa il 5 per cento delle emissioni della città. Per avere dei risultati positivi è necessario agire, cambiare comportamenti e modelli organizzativi, come sta facendo il nostro ateneo, ma per essere davvero efficaci nel contrasto al cambiamento climatico è necessaria un'azione concertata ai livelli più alti, che orienti in questo senso tutte le decisioni e gli investimenti: per questo è importante sottoscrivere l'Appello", ha concluso. (Rev)