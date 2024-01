Medio Oriente: Tajani, non rinunciare a cercare accordo di pace, avanti con soluzione due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando c’è una guerra, le parti in conflitto non possono fare delle scelte che possono apparire come cedimenti ma non bisogna rinunciare a cercare un accordo di pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews. “G7 e Ue sono favorevoli alla soluzione dei due Stati. La linea che seguiamo è quella dei due popoli e due Stati”, ha aggiunto Tajani. “Mi auguro che si possa con un lento lavoro diplomatico, con un’azione forte da parte americana, e dei Paesi arabi raggiungere l’obiettivo cui tutti lavoriamo”, ha detto il ministro.(Res)