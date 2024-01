Bosnia: fonti stampa, premier croato non si presenta a incontro con presidenza per presenza Komsic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic non si è presentato stamane all'incontro con i tre esponenti della presidenza della Bosnia Erzegovina, previsto nella sede di Sarajevo, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. Lo scrive la stampa bosniaca, secondo cui il motivo dell'assenza di Plenkovic sarebbe stata la presenza all'incontro dell'esponente croato Zeljko Komsic, considerato dal governo di Zagabria un membro non legittimo della presidenza della Bosnia Erzegovina tra il popolo croato. Sempre secondo i media, anche se Plenkovic aveva prima annunciato la sua presenza, saputo poi della presenza di Komsic, ha deciso di non andare. I tre esponenti della presidenza della Bosnia Erzegovina Zeljko Komsic, Zeljka Cvijanovic e Denis Becirovic hanno quindi accolto solo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte.(Seb)