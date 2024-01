Trapani: sequestrati 23 milioni di euro per raccolta clandestina di scommesse sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prosieguo delle articolate indagini, anche di natura tecnica, veniva rilevato che detti coniugi erano inseriti in due distinte associazioni a delinquere che operavano separatamente, ma con le medesime modalità: una consisteva nel porsi come intermediari tra i privati scommettitori e i siti sui quali i soggetti avevano acceso regolarmente i propri conti gioco, permettendo cosi a detti scommettitori di rimanere anonimi; l’altro metodo, invece, consisteva nella raccolta delle scommesse e il successivo utilizzo di siti di scommesse esteri a ciò dedicati, privi delle autorizzazioni necessarie per poter operare in Italia. Una volta eseguita la giocata in contanti veniva rilasciata apposita ricevuta cui seguiva, sempre in contanti, l’eventuale liquidazione della vincita. Le indagini, inoltre, grazie allo scambio di e-mail, al contenuto di chat e alle intercettazioni telefoniche, hanno permesso di individuare gli ulteriori soggetti coinvolti e di definire il ruolo ricoperto da ciascuno nell’illecita attività. Dei dodici soggetti coinvolti nelle indagini in corso, fermo restando il principio di non colpevolezza, nove sono stati destinatari di un provvedimento restrittivo in quanto - allo stato - raggiunti da gravi indizi di colpevolezza e, in particolare: -quattro colpiti da una misura cautelare personale degli arresti domiciliari; due colpiti da una misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza; tre colpiti da una misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la professione e attività imprenditoriali. Il comparto del gioco pubblico, in considerazione delle significative prospettive di guadagno offerte, si conferma uno dei settori di maggiore interesse per la criminalità economica. Da ciò discende il costante impegno da parte della Guardia di finanza a presidio della legalità nella repressione del gioco d’azzardo e di contrasto alle ludopatie, a salvaguardia del Fisco e degli attori della filiera che operano regolarmente, tenuto conto oltretutto che secondo l’ultimo report annuale della Dia il settore delle scommesse clandestine è spesso appannaggio delle più pericolose associazioni di tipo mafioso. Numerose inchieste degli ultimi anni hanno infatti mostrato con chiarezza che la criminalità organizzata ha ampliato le sue prospettive intercettando i settori potenzialmente più redditizi. (Rin)