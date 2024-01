Gaza: Fratoianni (Avs), serve un cambio di passo per fermare il massacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'A Gaza è in corso uno sterminio, Netanyahu sia processato per crimini di guerra': la petizione lanciata qualche giorno fa da Alleanza Verdi Sinistra ha raccolto finora trentamila adesioni. L'abbiamo lanciata per chiedere che l'Italia sostenga la causa aperta dal Sud Africa alla Corte dell'Aja. Siamo di fronte a uno sterminio, forse un genocidio". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra in un'intervista che appare oggi su "Il Manifesto". "Come dovremmo chiamare una guerra che si abbatte da settimane contro gli abitanti di Gaza, che muoiono solo perché palestinesi? Occorre un sussulto della comunità internazionale e dei governi. Io credo che l'unica cosa che non sia più consentita sia il silenzio o i timidi appelli al senso di responsabilità rivolti al governo israeliano", prosegue. (segue) (Rin)