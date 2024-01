Gaza: Fratoianni (Avs), serve un cambio di passo per fermare il massacro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E il governo Meloni non prende la parola - prosegue il leader di SI - in questi mesi ha detto che Israele poteva difendersi ma nell'ambito del diritto internazionale, proteggendo la popolazione civile e nella prospettiva del 'Due popoli, due stati. Quando prenderanno atto che il diritto internazionale è stato travolto, che la popolazione civile viene colpita e che Netanyahu ha dichiarato esplicitamente che fin quando sarà lui al governo non nascerà mai uno stato palestinese? Serve discontinuità, lo dico per palestinesi soggetti al massacro e per Israele e la sua sicurezza: se la comunità internazionale non mette fine a questo massacro si va incontro alla cancellazione di ogni prospettiva di pace". "Noi fin dal 7 ottobre abbiamo detto con fermezza che condannavamo Hamas ma che non avremmo consentito trasformare il bisogno di giustizia in ricerca di vendetta. Lo abbiamo fatto con le interrogazioni, nei question time, nel dibattito parlamentare. È positivo che su questo la segretaria del Pd Schlein si sia espressa e si possa creare un fronte ampio. Non riguarda solo l'opposizione al governo, ha a che fare con la pace e con l'evidenza di una necessità di un sussulto. Ma serve - conclude Fratoianni - al più presto un salto di qualità, non possiamo rifugiarci nel cortile della retorica". (Rin)