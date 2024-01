© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli Houthi stanno attaccando le navi mercantili perché alleati dell’Iran e per far acquistare credibilità nei confronti di Teheran. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews. “La missione che vogliamo inviare nel Mar Rosso non è rivolta contro l’Iran”, ha detto il ministro.(Res)