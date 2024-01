Nato: Stoltenberg, nessuna minaccia imminente da Russia contro alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non c'è nessuna minaccia imminente di attacco contro un alleato della Nato. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine della cerimonia per la firma del nuovo investimento in munizioni di artiglieria che si è svolta a Bruxelles. "Naturalmente, monitoriamo da vicino ciò che fa la Russia. Abbiamo aumentato la nostra vigilanza, la nostra presenza nella parte orientale delle linee alleate, ma con l'idea di prevenire qualsiasi attacco a un alleato della Nato", ha detto. "Quando nel febbraio 2022, quasi due anni fa, è avvenuta l'invasione dell'Ucraina, per la Nato è stato chiaro che avevamo due compiti. Uno era quello di sostenere l'Ucraina, e gli alleati della Nato stanno dando all'Ucraina un sostegno senza precedenti e sono sicuro che continueranno a farlo. L'altro era quello di evitare che questa guerra degenerasse in una guerra su larga scala tra Russia e Nato", ha aggiunto. (segue) (Beb)